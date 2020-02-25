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首頁 / 社會

中彰快速道路連環車禍 母命危2子女受傷

最新更新：2020/02/25 11:41
台74線中彰快速道路北上1.4公里處台中市烏日路段25日上午發生連環車禍，婦人開車載2名子女遭大貨車與遊覽車夾擊受困，消防局獲報立即到場搶救。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　109年2月25日
台74線中彰快速道路北上1.4公里處台中市烏日路段25日上午發生連環車禍，婦人開車載2名子女遭大貨車與遊覽車夾擊受困，消防局獲報立即到場搶救。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　109年2月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）台74線中彰快速道路台中市烏日路段，今天上午發生連環車禍，婦人開車載2名子女，遭大貨車與遊覽車夾擊受困。婦人救出命危送醫、2年幼子女擦傷，事故原因警方調查中。

台中市政府消防局表示，上午8時18分接獲民眾報案，台74線中彰快速道路1.4公里，近烏日環河路交流道北上出口前有多輛車事故，有人員受困，派遣烏日、勤工與國光分隊，出動各式救災車6輛、救護車4輛與人員共26名前往搶救。

消防人員表示，現場為大貨車、自小客與遊覽車的連環車禍，其中前方為大貨車，中間自小客車遭遊覽車追撞後變形，有3人受困，但小客車前側引擎卡在大貨車底下，導致搶救不易，警消使用破壞機具進行搶救。

陸續自小客車內救出4歲男童、1歲女嬰及30多歲女性駕駛，3人都被送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治；遊覽車與大貨車無人員受傷，警方初步調查，小客車內為1名母親載2名子女外出。

30多歲的母親到院前心肺功能停止（OHCA），仍在醫院搶救中。男童右耳擦傷、意識清楚，女嬰頭部血腫、肢體擦傷、意識清楚，事故原因警方正調查中。（編輯：黃世雅）1090225

台74線中彰快速道路北上1.4公里處台中市烏日路段25日上午發生連環車禍，一輛自小客車前側引擎卡在大貨車底下，警消使用破壞機具搶救。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　109年2月25日
台74線中彰快速道路北上1.4公里處台中市烏日路段25日上午發生連環車禍，一輛自小客車前側引擎卡在大貨車底下，警消使用破壞機具搶救。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　109年2月25日
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