勇消馮永昌公祭 徐國勇：消防車安全帶2週內完成裝設

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市消防局小隊長馮永昌13日出勤車禍殉職今天公祭，內政部長徐國勇、高雄市長韓國瑜等人前往弔唁，現場莊嚴肅穆。

馮永昌告別式上午在高雄立殯儀館第一殯儀館景福廳舉行，會中播放馮永昌生前集錦影片，徐國勇、韓國瑜、消防署署長陳文龍等紛到場致祭，各地消防局、義消單位代表參加，送馮永昌最後一程。配合武漢肺炎防疫，入場都先需量額溫；現場不開放媒體採訪。

會中，徐國勇頒授褒揚令及楷模獎章、陳文龍頒授消防獎章，韓國瑜則頒授消防分隊長追晉令與制服，由馮永昌遺孀及兒子代表接受，現場同時舉行消防旗及國旗覆棺儀式，隨後移靈，與會人員一字排開向馮永昌致敬，

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車13日出勤與一部聯結車擦撞，水箱車翻覆，造成馮永昌送醫不治，隊員賴統生至今仍昏迷，同車另3人多處擦傷。

鑑於這起事故因水箱車後座沒有安全帶造成馮永昌彈出車外殉職，徐國勇在公祭會場外接受媒體聯訪表示，消防署已通令全國各地所有消防相關車輛車內安全帶兩週內完成裝設，未完成裝設前的車廂不准搭人出勤。消防署會為馮永昌因爭取最高撫卹並協助照顧家屬。

55歲的馮永昌在消防局服務27年，曾參與八八風災、高雄石化氣爆等重大災害救災勤務，不少重大火災等現場都可見其出生入死的救災身影。（編輯：黃世雅）1090229

高雄市消防局小隊長馮永昌出勤車禍殉職，29日舉行公祭，高雄市長韓國瑜（前左）前往弔唁。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月29日