女遇落石亡獲國賠859萬 南投縣府上訴家屬不滿

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）邱姓女子駕車經131縣道南投埔里路段，遇落石砸車釀撞山壁死亡，家屬提告南投縣政府請求國家賠償，一審判賠新台幣約859萬元，縣府上訴；家屬不滿表示，爭取權益到底。

邱姓女子民國106年11月19日上午9時駕駛小客車行經131縣道南投縣埔里鎮路段，突遭落石擊中，車輛撞山壁導致邱女身亡，家屬提告南投縣政府請求國家賠償，南投地方法院判決共要賠約859萬元，家屬獲知勝訴仍難掩悲傷情緒，並批評縣府直到出人命才設防護網，審理過程還推託說是「天災」，但看起來根本是人禍。

根據南投地方法院民事判決書內容，案發路段每逢雨季必有土石崩塌，魚池鄉民代表會106年6月也曾要求道路養護機關南投縣政府增設擋土牆或其他防護設施，以維護用路人安全，但被告南投縣政府僅回覆已設置標線、反光標誌、注意落石告示牌，未有積極改善措施。

法官認為，設置警示牌對於落石崩落危險及促進用路人避免危難並無實質幫助，且南投縣政府在這起事故發生後，108年4月架設落石攔截網完畢，並有效攔截這處路段大、小石塊，由此可知，南投縣政府早有防止落石砸傷人、車能力，卻怠而不為，足證邱女死亡與南投縣政府對公物管理設置消極不作為，具相當因果關係。

對於判決結果，南投縣副縣長陳正昇今天說，縣府每年巡查道路安全，也在危險路段設警示標誌，縣府一直善盡管理人義務，但道路上邊坡屬林務局林管用地，縣府請林務局發現危險應通知以利改善，想不到發生這起事件，但縣府已盡很大責任執行維護工作。

陳正昇說，尊重死者家屬提告縣府請求國家賠償的做法，但對於法院判決與責任釐清，仍有一些不清楚，縣府法制單位建議提出上訴，希望法院未來審理時，能更了解現況及權責關係，期待真相更清楚。（編輯：唐聲揚）1090303