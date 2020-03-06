男子工寮偷除草機被攔檢 開車撞警逃逸法辦

（中央社記者吳哲豪南投6日電）一名陳姓男子與同夥開車前往南投縣鹿谷鄉1間工寮行竊得手後，遭到警方攔檢，陳男涉嫌開車衝撞警車，將員警撞傷後逃跑，檢方今天依殺人未遂等罪起訴陳男。

根據台灣南投地方檢察署日前公布的起訴書，有毒品前科的陳姓男子及有竊盜前科的張姓男子，去年11月底，2人一起開車前往南投縣鹿谷鄉1間鐵皮倉庫，侵入倉庫後竊取2塊總價新台幣24萬元的樹瘤後，再運到雲林縣轉賣給另一名男子。

去年12月，陳男與一名蔡姓男子分別開車前往南投縣鹿谷鄉1處工寮行竊，2人在工寮內偷了3台總價約1萬5000元的除草機後離開。

陳男、蔡男得手後開車行經南投縣竹山鎮，吳姓員警駕駛警車載著紀姓員警執行巡邏勤務時，發現陳男、蔡男行跡可疑，示意要2人停車，蔡男趁隙駕車逃逸，陳男則開車衝撞警車後逃跑，造成紀姓員警有開放性骨折，所幸沒有生命危險。

警方事後逮捕陳男、張男，蔡男仍在通緝中；承辦此案檢察官認為，張男、陳男涉犯刑法加重竊盜罪，陳男除竊盜罪，另涉犯殺人未遂、肇事逃逸等罪。

由於陳男、張男在犯案判刑執行完畢後，5年內又再犯案，檢察官請法官依刑法規定酌予加重其刑。（編輯：戴光育）1090306