牛排店老闆欠費12萬元 愛車遭查封速還清

（中央社記者蕭博文台北6日電）洪姓牛排店老闆積欠罰鍰、稅款共新台幣12萬餘元未還，行政執行署台北分署與台北市停車管理工程處合作，查知洪男車輛地點並前往查封，洪男當天即繳清欠費。

台北分署今天發布新聞稿指出，為強化行政執行效能，與停管處建立欠費車輛即時通報機制，使行政執行人員能第一時間查知義務人車輛停放地點，並前往現場查封，通報機制建立後，已多次查封義務人車輛，促使義務人繳款，成效良好。

新聞稿指出，洪姓男子自稱知名連鎖牛排館加盟店老闆，因遭主管機關查獲非法聘僱許可失效的外籍勞工等違法情事，遭裁處罰鍰逾期未繳，經台北市政府勞動局移送執行。

台北分署指出，洪男另有滯納牌照稅、綜合所得稅等案件，經相關稅捐單位移送後合併執行，經調查發現洪男名下有1輛2015年出廠的賓士車，年份尚新且具有相當價值，於是將賓士車納入通報機制。

2月20日上午，台北分署接獲停管處通知，洪男的賓士車停放在台北市延壽街一帶，承辦人員旋即抵達現場，發現車輛由徐姓男子使用中，經承辦人員表達依法執行的立場，徐男即交付鑰匙，由承辦人員將車輛帶回保管。洪男當天下午即清償欠費12萬餘元，領回賓士車。（編輯：張銘坤）1090306