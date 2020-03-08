更多編輯台推薦新聞：
音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見
生活

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

網傳桃園警車遭搶 警：保大辦案巡邏車未被開走

最新更新：2020/03/08 22:27

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）臉書「記憶八德」粉絲專頁，有名女網友今晚發文表示，桃園市八德區介壽路二段有人搶警車，不過警方查證後表示，原來是保安警察大隊在辦案，也沒有巡邏車遭搶走狀況。

今天晚間8時40分許，有民眾在臉書（Facebook）社團「記憶八德」發文表示，八德區介壽路二段有人搶警車，遭搶員警立即向附近民眾借機車追人，不過仍讓對方逃逸無蹤。民眾隨即發文在社群中，呼籲大家注意，「發現警察車上，有未穿警察制服的人在開車，請協助趕快通報110謝謝各位的幫忙。」

不過當記者向桃園市警局八德分局詢問查證時，警方僅表示仍在查證中，但初步詢問轄內各派出所，都查無此狀況，也沒有人員呼叫勤務中心回報車輛遭搶事件，由於網友PO文的地點接近大溪區，初步詢問大溪警分局也未發生警車遭搶情事。

八德警方調閱超商及路口監視器發現，原來是保安大隊的巡邏員警在巡邏時，在介壽路二段攔下可疑機車，但可疑對象隨機心虛轉頭騎車逃逸，2名員警立即下車向民眾借機車追逐，可惜仍遭趁機逃逸，並不是巡邏車遭人開走，警方後續也會透過監視器及車號追人移送法辦。（編輯：李錫璋）1090308

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報