曳引車事故打橫阻路 台11線暫不通

一輛曳引車10日上午行駛花東海岸公路，疑天雨路滑車速過快，整個90度衝向邊坡，所幸無人受傷，但事故造成台11線南、北雙向交通受阻。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月10日

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）1輛曳引車今天上午行駛花東海岸公路，疑天雨路滑車速過快，整個90度衝向邊坡，所幸無人受傷，但造成省道台11線南北雙向交通受阻，交通部公路總局派員協助處理中。

花蓮縣警察局鳳林分局表示，上午7時34分接獲民眾報案，台11線64公里石梯坪遊憩區前有交通事故。經警員到場，發現1輛曳引車疑天雨路滑，不慎發生事故，所幸無人受傷。

肇事陳姓駕駛有適當駕照、無酒駕，警員完成現場測繪蒐證，但事故造成台11線南、北雙向交通受阻。大型車輛打橫在公路上，公路總局已派員協助處理，目前尚無法通行。（編輯：李明宗）1090310