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高雄檢調偵辦吸金案 受害逾千人金額近9億元

最新更新：2020/03/12 11:53

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高雄地檢署指揮調查局南部機動工作站偵辦一起非法吸金案，初估受害人達1000多人，吸金金額約新台幣8億9000萬元，朱姓等3名主嫌聲押禁見獲准，持續追緝在逃謝姓、周姓男子。

高雄地檢署今天表示，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官許育銓指揮調查局南機站與雄檢蒐證組，組成專案小組偵辦這起涉嫌非法吸金及違反證券交易法等案，陸續執行3波搜索，共執行搜索7處，先後傳喚、拘提被告和證人28人到案說明。

高雄地檢署指出，經檢察官訊問後，聲請羈押禁見被告朱姓男子、許姓男子和張姓女子獲准；被告謝姓男子、湯姓女子等分別以5萬元、2萬元交保；被告李姓男子諭令交保10萬元，因覓保無著改限制出境出海。

檢調查出，朱男等人以「雞隻代養代售」、「特別股股權轉讓代持」、「教育基金承購代持」等投資方案，標榜投資這些股權或商品，一年最高可獲得投資本金6%不等的報酬，期滿可還本，若投資人達指定投資條件或業務人員達指定業績，還可獲贈實體股票等方式招攬不特定民眾投資。

雄檢表示，初步清查，自民國105年9月至108年11月，這個非法吸金集團受害者1000多人，違法吸金總額至少8億9000萬元，涉違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪嫌。

檢調持續擴大偵辦此案及追緝在逃謝男、周男，並呼籲受害民眾盡速報案及提供相關證據。（編輯：方沛清）1090312

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