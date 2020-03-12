打擊犯罪不忘防疫 清水警分局設臨時防疫偵訊處

（中央社記者趙麗妍台中12日電）武漢肺炎疫情延燒，台中市清水警分局設置臨時防疫偵訊處，一旦查獲犯嫌為隔離檢疫對象，員警及犯嫌均換上防護衣到臨時防疫偵訊處，減少飛沫感染機會。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續升溫，警方打擊犯罪又需兼顧防疫工作，配合衛生、民政單位，列管居家隔離、居家檢疫者。清水警分局設置臨時防疫偵訊處，一旦查獲犯嫌為隔離檢疫對象，先消毒、量體溫、配戴口罩，員警和犯嫌穿上防護衣到臨時防疫偵訊處，進行偵訊作業。

清水警分局表示，臨時防疫偵訊處所設置在通風處，防止病毒在室內擴散，且使用透明隔板，以避免飛沫感染偵訊及戒護員警，並架設錄影設備，以免犯嫌脫逃。

清水警分局分局長張啓祥表示，全民防疫動起來，打擊犯罪同時，防疫也決不鬆懈。

另外，台中市大台中警察之友會大甲辦事處日前也贈送300個護目鏡給大甲警分局員警，防疫期間，讓員警在出勤時多一層保護。（編輯：卞金峰）1090312