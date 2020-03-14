詐騙手法第一名 刑事局：假扮親友借款

（中央社記者劉建邦台北14日電）刑事局今天表示，統計今年1月至3月詐騙案，以「猜猜我是誰」名列第一，60歲以上長輩也被同樣手法詐騙居多；歹徒會先假冒親友，再稱臨時欠缺資金，盼被害人可借款。

警政署刑事警察局發布新聞資料表示，據165反詐騙專線統計，今年1月至3月詐騙案，以「猜猜我是誰」名列第一；分析去年度60歲以上民眾遭詐騙案，手法也是以「猜猜我是誰」居多，研判歹徒仍常使用詐騙老梗犯案。

刑事局指出，歹徒先假冒遠房親友，以「換新手機，刪除原內存聯絡方式，再要求被害人加LINE」，並提及需資金周轉、投資可立即獲利等話術。

台中市一名70歲林姓女子2月間接到一通陌生號碼來電，對方稱是遠房親友，林女未再三確認，與對方互加LINE；對方事後提及因投資缺資金需借款，林女以協助後輩為由，答應匯款。

刑事局表示，對方事後供稱有投資土地訊息，只要支付競標金就能獲利，林女聽聞後，陸續匯出新台幣約88萬餘元到指定帳戶，事隔多日想聯繫對方，卻遲遲找不到人，才知遭詐騙。

刑事局呼籲，年長者接到陌生來電聲稱是遠房親友，務必利用其他管道向本人或其他親友求證；民眾可多跟家中長輩宣導防詐騙資訊，有疑問可打165專線諮詢。（編輯：張銘坤）1090314