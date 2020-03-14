新店隨機殺人案 王姓凶嫌遭裁定羈押

（中央社記者蕭博文台北14日電）新北市新店區13日深夜發生恐怖的隨機殺人命案，王姓凶嫌與妻子吵架後，情緒失控持刀刺死機車騎士。台北地方法院認為，王嫌犯罪情節重大，有逃亡之虞，今晚裁定羈押。

北院裁定理由指出，王姓凶嫌涉犯殺人重罪，且僅因細故與妻子爭執，為發洩情緒，旋即持利刃刺往全然陌生被害人，致被害人事前全然未知而不及防禦、閃躲，並於短時間內死亡。

法官認為，王姓凶嫌漠視他人法益，具體犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力的利刃，均足見他對法律的服從性甚低。

裁定理由還指出，王姓凶嫌犯案後開車逃離現場，且王男自陳為自由業，偶爾做直播收禮物，僅與妻子同住，可見王男於家庭、工作與財產關係上均欠缺穩定性、固著性，其逃亡成本低且有逃亡能力。

法官認為，王男涉犯殺人重罪，具體犯罪情節嚴重，若經法院判決有罪確定，重刑可期，衡酌相關情狀，有相當理由足認王男有逃亡之虞，因此裁定羈押。

全案起於新北市林姓男子昨晚騎機車到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時突遭王嫌從後背部猛刺一刀致死。

王嫌妻子目睹丈夫殺人過程，擔心安全受到威脅，也害怕他繼續殺人，打電話報警告知行車方向。警方在新店區中正路往新店秀朗橋頭方向，攔截逮捕王嫌。王嫌落網聲稱有心理方面疾病，因為忘記吃藥且與妻子吵架情緒失控，才持車上預藏防身用的料理生魚片刀殺人。

台北地檢署檢察官今天下午複訊後認為，王嫌涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院晚間8時許裁准。（編輯：張銘坤）1090314