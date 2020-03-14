新店隨機殺人 王婉諭：國家無法接住可能墜落的人

（中央社記者郭建伸台北14日電）新北市新店區昨天晚上發生持刀殺人案件，時代力量立委王婉諭今天以過來人心情表示，呼籲外界給被害者家屬多一點空間與尊重，並深刻檢視社會安全網的設置。

林姓男騎士昨晚到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時，突遭疑情緒失控的王姓男子從後方朝背部猛刺一刀致死。台北地檢署檢察官複訊後，今天依殺人罪聲押王男。

105年3月28日上午，患有思覺失調症的王姓男子在台北市內湖區，當著王婉諭面前，當街持刀砍殺3歲女童小燈泡，王婉諭當時一度成為新聞人物「小燈泡媽媽」。105年11月，王婉諭受總統蔡英文邀請擔任司法改革國是會議籌備委員會委員，時代力量則於去年11月將王婉諭提名為不分區立委。

王婉諭今天在臉書表示，她昨天聽聞新店發生疑似隨機殺人命案，感到非常震驚與難過，但她當下最在意的是被害人家屬是否接受保護與協助。

她向被害者家屬喊話，若有任何事情需要協助，一定全力幫忙，而她也會持續關注案情，確保被害人的保護機制足夠提供即時有效的協助。

王婉諭指出，盼警政、社政、衛政、勞政、教育及法務等權責機關，能有暢通的橫向聯繫與分工，並建立單一窗口，由專責人員陪伴受害家庭面對筆錄、相驗解剖、喪葬及司法審理程序。

王婉諭也說，她非常遺憾這類事情再次發生，「即使國家已推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人」，強調需要再深刻檢視社會安全網的設置，避免再次發生不幸的事。

她也以過來人心情呼籲社會大眾以及媒體，給予被害者家屬們多一點空間與尊重；明確事證及司法單位調查結果出來前，外界不要過度揣測，無論是一再貼出疑似凶刀的照片，或是播放當時行凶的畫面，對家屬可能都是再次傷害。

王婉諭表示，盼檢調早日查明此案，唯有釐清包含凶嫌的犯意、是否有精神疾病或預謀犯案等，才能從源頭預防。（編輯：楊玫寧）1090314