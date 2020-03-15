台東台11線自小客車凌晨撞死2頭牛 女駕駛命危

警消表示，一輛由南向北行駛的自小客車15日凌晨行經台東成功鎮台11線120公里附近，撞上闖入公路的牛隻，自小客車車頭毀損，女駕駛救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。中央社記者李先鳳攝 109年3月15日

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）一輛自小客車今天凌晨行經台東成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近時，疑因昏暗視線不清撞上牛隻，警消到場發現車上1名年約40歲女性駕駛已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

警消表示，一輛由南向北行駛的自小客車今天凌晨1時許，行經台11線120公里附近撞上闖入公路的牛隻，警消獲報到場時，發現2頭牛已死亡，自小客車車頭毀損，女駕駛救出時沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台東醫院成功分院搶救，事故原因正進一步調查中。

根據台東縣警察局統計，台東地區從民國105年至今，已發生11起撞牛車禍，去年6月間唐姓婦女晚上下班騎機車回家時，在東海岸撞牛喪命；另外，還有多起事件導致人員受傷。

台東近年撞牛車禍頻傳，甚至造成傷亡，但警方事後均找不到牛飼主，縣府今年2月初為此嚴格執行動物保護法，出生的仔牛若未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，一律沒入牛隻。（編輯：洪學廣）1090315