更多編輯台推薦新聞：
早安世界》防疫升級 歐洲27國及杜拜返台須居家檢疫
早報

早安世界》防疫升級 歐洲27國及杜拜返台須居家檢疫

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台東台11線自小客車凌晨撞死2頭牛 女駕駛命危

最新更新：2020/03/15 11:56
警消表示，一輛由南向北行駛的自小客車15日凌晨行經台東成功鎮台11線120公里附近，撞上闖入公路的牛隻，自小客車車頭毀損，女駕駛救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。中央社記者李先鳳攝　109年3月15日
警消表示，一輛由南向北行駛的自小客車15日凌晨行經台東成功鎮台11線120公里附近，撞上闖入公路的牛隻，自小客車車頭毀損，女駕駛救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。中央社記者李先鳳攝　109年3月15日

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）一輛自小客車今天凌晨行經台東成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近時，疑因昏暗視線不清撞上牛隻，警消到場發現車上1名年約40歲女性駕駛已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

警消表示，一輛由南向北行駛的自小客車今天凌晨1時許，行經台11線120公里附近撞上闖入公路的牛隻，警消獲報到場時，發現2頭牛已死亡，自小客車車頭毀損，女駕駛救出時沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台東醫院成功分院搶救，事故原因正進一步調查中。

根據台東縣警察局統計，台東地區從民國105年至今，已發生11起撞牛車禍，去年6月間唐姓婦女晚上下班騎機車回家時，在東海岸撞牛喪命；另外，還有多起事件導致人員受傷。

台東近年撞牛車禍頻傳，甚至造成傷亡，但警方事後均找不到牛飼主，縣府今年2月初為此嚴格執行動物保護法，出生的仔牛若未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，一律沒入牛隻。（編輯：洪學廣）1090315

台東成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近，15日凌晨一輛自小客車疑因天色昏暗、視線不清撞上牛隻，警消獲報到場發現車上1名年約40歲女姓駕駛已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。中央社記者李先鳳攝　109年3月15日
台東成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近，15日凌晨一輛自小客車疑因天色昏暗、視線不清撞上牛隻，警消獲報到場發現車上1名年約40歲女姓駕駛已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。中央社記者李先鳳攝　109年3月15日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報