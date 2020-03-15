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台東女駕駛撞牛重傷 警方與農業處清查飼主

最新更新：2020/03/15 20:43

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東成功鎮台11線120公里處，今天凌晨發生自小客車撞上跑到公路的牛隻，陳姓女駕駛重傷，轉送台東馬偕醫院加護病房觀察。警方與農業處將繼續清查事故地點周遭的飼主。

在事故地點附近工作的潘姓男子接受中央社記者訪問表示，與陳女是教友，聽聞撞牛事故，他難過又生氣，去年6月同一條路才發生機車騎士撞牛而喪命，村民的路權受到威脅。

他說，陳女昨晚下班後回家的路上發生意外，她平日和80多歲的母親同住，丈夫已過世，在外地工作的孩子聞訊都趕回來，目前還不敢讓老人家知道這件意外事故。

台東縣警察局成功分局表示，事故車輛案發時沿省道台11線北向南行駛，在120公里處與2頭牛隻撞擊後，車輛失控滑行至對向車道水溝卡住才停下，車頭嚴重受損。女性駕駛受困車內，經消防局人員救出後送醫急救，2頭牛則當場死亡。

警方已通報縣府農業處人員到場就牛隻進行勘查與認定，不過2隻牛沒有耳標，不知飼主是誰，農業處先保管牛屍體，警方與農業處將繼續清查事故地點周遭的飼主。

成功分局表示，依照道路交通管理處罰條例，民眾疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。若事故致人於死（傷），亦將承擔過失致（傷）死刑責與民事賠償，呼籲牛隻飼主做好圈養管理。（編輯：唐聲揚）1090315

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