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失聯印尼移工發燒落跑 移民署偕警逮人
首頁 / 社會

郵差掉800個口罩好著急 波麗士1小時內速尋回

最新更新：2020/03/19 18:01
台中市一名郵差日前不慎掉了800個口罩，緊急向警方求助，經員警調閱監視器追蹤調查，原來口罩被一名外籍看護拾獲後轉交醫院保全，也終於讓郵差平安尋回口罩。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月19日
台中市一名郵差日前不慎掉了800個口罩，緊急向警方求助，經員警調閱監視器追蹤調查，原來口罩被一名外籍看護拾獲後轉交醫院保全，也終於讓郵差平安尋回口罩。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）一名郵差日前不慎掉了800個口罩，驚嚇之餘求助警方，員警調閱監視器追蹤足跡，發現口罩被外籍看護拾獲轉交醫院保全，1小時內找到失物，讓郵差直誇警方真是「罩得住」。

武漢肺炎疫情延燒，口罩成為生活必需品，台中市清水警分局沙鹿分駐所今天表示，日前一名郵差慌張跑進所內，表示他運送的800個口罩不見了，武漢肺炎疫情嚴峻，一次遺失800個口罩，希望警方協助尋回。

員警立刻兵分多路，先是確認口罩的路線，沿線調監視器畫面，追查口罩的蹤跡，警方展開地毯式搜索，最後在沙鹿光田醫院前，院方人員表示，有外籍看護拾獲一袋口罩交給保全，員警在1小時內尋獲口罩，交還給郵差。

郵差表示，防疫期間，這口罩比黃金還重要，感謝警方尋回，不斷誇獎警方「罩得住」。

清水警分局沙鹿所所長林俊祺表示，民眾若有拾獲遺失物，請務必立即交給警方處理，切勿佔為己有，避免觸犯刑法。（編輯：謝雅竹）1090319

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