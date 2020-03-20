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武漢肺炎近一週2例查無源頭 陳時中：零星社區感染
首頁 / 社會

拉皮條再恐嚇取財20萬 二審加碼判刑確定

最新更新：2020/03/20 15:36

（中央社記者劉世怡台北20日電）新竹許姓男子涉媒介郭姓男子與泰國籍女子性交易後，向郭男恐嚇取財20萬元，其中許男涉媒介性交罪遭判4月確定，二審今天加碼判許男恐嚇取財罪6月徒刑，追繳沒收5萬元確定。

全案緣於，許姓男子於民國107年9月底在LINE群組內，媒介郭姓男子與泰國籍女子從事性交易，費用為新台幣2000元；性交易完成後，許男向泰女收取4成佣金時，泰女抱怨和郭男有交易糾紛。

許男未查證即多次致電給郭男恐嚇索款20萬元，「如果不付，修理你」，郭男心生畏懼，陸續匯款5萬元。許男後來以LINE傳訊郭男要求支付餘款，揚言「不給，網路讓你紅」、「待在新竹你就等死」等語。郭男報警處理。

一審新竹地方法院認定許男構成二罪，依圖利媒介性交罪判4月徒刑，恐嚇取財罪判5月徒刑，均可易科罰金。媒介性交罪部分，許男及檢方都沒上訴而確定；檢方認為恐嚇取財罪，本刑最低為6月，不服判決提起上訴，二審由台灣高等法院受理。

高院今天認定，檢方上訴有理由，審酌許男藉交易糾紛進而恐嚇被害人，至今未達和解，依恐嚇取財罪判刑6月得易科罰金，追繳沒收犯罪所得5萬元，全案確定。（編輯：方沛清）1090320

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