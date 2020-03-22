竄改防疫宣導海報 桃園醫師罰5萬元緩起訴

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市一名范姓醫師日前竄改中央流行疫情指揮中心宣導海報內容，並傳送到診所的LINE群組被送辦，范男在偵訊時深表懊悔，檢察官命其向公庫支付新台幣5萬元，予以緩起訴處分。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿指出，59歲的范男為執業醫師，在LINE群組中看見中央流行疫情指揮中心在1月25日的「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣導電子海報，但范男在1月24日到2月5日期間出國，自己診所休診，范男想指引診所病患在休診期間就醫去向。

檢察官表示，范男竟在1月25日要求不知情的女兒，將海報電子檔中「就診時務必主動告知發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」的內容，竄改為「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並傳送至診所LINE群組內。

檢察官認為，這樣做法，足以引起民眾前往長庚醫院或衛福部桃園醫院就診時的恐慌，破壞疫情指揮中心對外發布疫情及防治措施等相關資訊正確性，涉犯傳染病防治法的散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪。

檢察官審酌范男坦承犯行且深表懊悔，並在得知桃園市政府衛生局發出澄清訊息後，立即將正確的海報訊息張貼在診所LINE群組內更正澄清，因此，給予自新的機會，命范男向公庫支付5萬元，予以緩起訴處分。（編輯：戴光育）1090322