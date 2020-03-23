網傳疫情停班停課等假訊息 刑事局移送3男法辦

刑事局偵查第四大隊副大隊長王志成（圖）23日表示，有網友在臉書和LINE群組轉傳武漢肺炎停班停課等假訊息，經追查為20歲陳姓男大生、28歲邱姓男子和69歲游姓男子未經查證轉發，詢後依法移送檢方偵辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）刑事局日前接獲檢舉，指有網友在臉書和LINE群組轉傳武漢肺炎停班停課等假訊息，循線追查20歲陳姓男大生、28歲邱姓男子和69歲游姓男子未經查證便轉發，詢後依法移送檢方偵辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，17日接獲民眾檢舉循線偵破假訊息案。

其中，新北市陳男和邱男17日分別自友人臉書轉貼疫情訊息至個人臉書，內容為，發布台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期2個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族、學生（強制性）休假的圖文假訊息。

警方當天便將2人約談到案，均供稱是在未求證截圖訊息真實性，信以為真便分別發文轉貼至臉書社團和LINE群組，兩人事後回頭追查源頭發文卻都已刪除。

警詢後將2男依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送新北地檢署偵辦。

此外，同日還接獲檢舉指桃園市69歲從商的游姓男子在親友LINE群組轉發留言，武漢病毒第34、41例曾去過的地區，尤其是第34例為超強傳染源，近期大家都要小心疫情的假訊息。游男到案供稱並不知道這是假訊息才轉傳，警詢後移送高雄地檢署偵辦。

根據刑事局統計資料顯示，自1月23日至3月22日止，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計300件，其中已移送149件、197人，其餘案件積極偵處中。（編輯：方沛清）1090323