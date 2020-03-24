31名越南偷渡客遭查獲安置 6人破窗逃脫檢疫所

（中央社記者蘇木春台中24日電）海巡署日前在屏東外海查獲台灣籍漁船載運31名越南籍偷渡客，並將涉案偷渡客送到台中檢疫處所安置，但其中6名犯嫌昨天晚上破壞鐵窗逃脫，海巡署已結合警力積極追查中。

海巡署偵防分署連江查緝隊掌握情資，在屏東地檢署指揮下，22日在屏東小琉球西南方10.6浬外，查獲台灣籍漁船載送31名（24男、7女）越南籍偷渡客，及時阻止闖關入境，並逮捕2名台籍船員。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，31名越南籍人士都被送到位於台中市清水區的檢疫所安置，並以高規格防疫，採3人1間房安置。

海巡署偵防分署今天表示，偵防分署22日查獲31名越南籍偷渡犯，其中有6名嫌犯昨天晚上將2間房的鋁窗破壞後脫逃，海巡署立即成立專案小組，並結合警力積極追查。

偵防分署指出，已針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所搜索，另請警方協助調閱道路路口監視畫面分析比對，並訪查犯嫌在台可能聯繫對象，也將追究有關人員疏失責任並嚴懲失職人員

海巡署表示，脫逃犯嫌已依規定完成疫調，經量測體溫也沒有發燒或咳嗽情形，民眾勿過度恐慌，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。（編輯：洪學廣）1090324