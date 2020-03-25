西濱快清水段曳引車追撞轎車 老夫婦不幸雙亡

（中央社記者蘇木春台中25日電）林男今天凌晨駕駛曳引車行經西濱快速道路台中清水路段，追撞前方自小客車，造成車上駕駛黃姓老翁與太太受困，警消到場搶救，2人脫困送醫但仍不治，林男因過失致死罪遭送辦。

台中市消防局今天凌晨1時7分接獲民眾報案指出，台61線西濱快速道路南下151.8公里處台中清水路段，有曳引車與自小客車事故，自小客車內有人受困，消防局立即派遣清水及梧棲分隊，出動救災與救護車輛共5輛、人員14名前往搶救。

消防人員表示，自小客車內有2人受困，駕駛座為男性、副駕駛座為女性，利用機具破壞車體後救出，但都已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，分別送往梧棲童綜合醫院及沙鹿光田醫院救治，經急救後都傷重不治。

警方調查，事發當時44歲林姓男子駕駛曳引車，在西濱快速道路上，追撞前方同車道，由82歲黃姓公翁駕駛的自小客車，車上搭載80歲的妻子，造成自小客車嚴重受損，兩人受困車內，事後，經酒測及抽血，雙方駕駛都未酒駕，詳細事故原因警方仍在調查中。

警方訊問後依過失致死罪嫌將林男移送台中地檢署偵辦，同時報請檢察官會同法醫相驗死者遺體。（編輯：卞金峰）1090325