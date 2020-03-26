莊嘉億虐童致死 判無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北26日電）男子莊嘉億虐死女友4歲女兒，一審遭判死刑。二審認定屬間接故意殺人，難以評價為情節最重大之罪，改判無期徒刑。最高法院認為二審判決並無違誤，今天駁回上訴定讞。

莊嘉億母親莊劉禎梅因延誤將女童送醫，二審依遺棄致死罪，判刑9年，最高法院一併駁回上訴定讞。

莊嘉億與被害女童的邱姓母親為同居人關係，與莊母同住新北市鶯歌區。邱女民國106年10月入獄，將女兒交給莊男照顧。

莊嘉億見女童年幼可欺，自106年10月至11月間，多次持鐵棍、毛巾或徒手毆打女童，導致女童多處受傷，甚至造成女童右大腿骨折，斷骨突出皮膚造成骨髓炎。

莊嘉億母親得知女童重傷，但擔心案件曝光，被通緝的莊男會被警方查獲，未將女童送醫，還向社工謊稱女童不在家而延誤就醫，直到106年11月22日，見女童已無呼吸才送醫，女童因傷重而不治。

一審新北地方法院認為，莊嘉億恣意毆打毫無防備力的女童，甚至在女童臨終之際猛力毆打，行為極端惡劣、泯滅人性，符合「公民與政治權利國際公約」所規定的「情節最重大之罪」，有永久與世隔絕必要，依故意對兒童犯殺人罪判處死刑，莊母判處無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，女童持續受虐且未接受醫療，引發敗血症、多重器官衰竭而死是可預期的；莊嘉億若在女童斷骨突出皮膚時送醫，可降低死亡風險，莊男捨此不為，有殺人的間接故意。

二審認為，莊嘉億容任女童傷勢惡化終致死亡，即屬將凌虐、遺棄犯意，提升至殺人間接故意，意即以未送醫的不作為手段，造成女童死亡，與更嚴重的直接、確定故意殺人的惡性評價不同，難以評價為「情節最重大之罪」。

二審指出，鑑定報告認為莊嘉億再犯可能性為低至中度，且不排除有教化的合理期待可能性，考量其惡性重大、自白犯行，尚無處以極刑必要，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

案經檢察官、莊劉禎梅提起上訴，最高法院認為，二審已詳加剖析論述認定犯罪事實的憑據與理由，認事用法並無違誤，量刑亦稱妥適，駁回上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1090326