首例比丘違反居家檢疫 一萬罰款分期繳

一名陳姓比丘（右）違反居家檢疫規定，遭罰新台幣一萬元，經行政執行署彰化分署追繳，陳姓比丘先繳2000元，其餘分為4期共4個月繳納完畢。（彰化分署提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年3月27日

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）一名陳姓比丘違反居家檢疫規定遭罰新台幣一萬元，經行政執行署彰化分署追繳，陳姓比丘先繳2000元，其餘分期。彰化分署說，這是比丘違反居家檢疫遭開罰全國首次成功執行案。

南投縣政府衛生局23日移送違反居家檢疫案件到法務部行政執行署彰化分署並請求執行，彰化分署執行人員25日訪查一名陳姓比丘，但陳姓比丘卻在外縣市。

彰化分署今天表示，經不斷聯絡陳姓比丘，當事人昨天主動聯繫分署承辦人，並表示若處罰合法就願繳納；考量陳姓比丘舟車勞頓，昨天下午約陳姓比丘並會同裁處機關南投縣衛生局，在埔里鎮公所協商繳納罰款。

彰化分署指出，當事人2月16日回國後，原應在台中市霧峰區的分寺居家檢疫，但陳姓比丘擔心身體狀況，到花蓮縣健康檢查，檢查結果正常並決定留在花蓮，違反傳染病防治法遭罰一萬元。

陳姓比丘表示，不知道自己違反傳染病防治法，對於南投縣政府裁罰表示不服。彰化分署執行人員柔性勸導說，即使提起行政救濟也不會停止執行程序，建議陳姓比丘先繳納，同時提起行政救濟。

陳姓比丘經勸說後同意先繳納，同時掏出身上所有現金約8000多元，並希望能先部分繳納，剩下的錢讓他生活，彰化分署同意可先繳納2000元，其餘8000元分為4期共4個月繳納完畢。

彰化分署表示，陳姓比丘當場將2000元以郵局匯款方式繳納完畢，這也是全國首次成功執行比丘違反居家檢疫遭開罰的案件。（編輯：唐聲揚）1090327