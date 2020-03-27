馬來西亞貨輪菲籍船員發燒 花蓮港下船送醫治療

馬來西亞籍貨輪「泰航5號 THAILINE5」一名菲律賓籍船員有發燒、咳血及呼吸困難等症狀，27日求援獲准，船隻晚間6時許進入花蓮港，由救護車將患者後送至醫院治療。中央社記者張祈攝 109年3月27日

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）一艘從馬來西亞開往韓國的馬國籍貨輪，船上一名菲律賓籍船員有發燒、咳血及呼吸困難等症狀，今天求援獲准，晚間6時許進入花蓮港，將患者送醫治療，貨輪隨即離港繼續行程。

這艘馬來西亞籍貨輪「泰航5號 THAILINE5」，共有20名船員，包括5名中國籍、1名馬來西亞籍及14名菲律賓籍，其中一名31歲菲律賓籍船員22日出現發燒、咳血及呼吸困難等狀況，有服用退燒及消炎藥，並透過代理行向台灣疾管署提出就醫需求。

疾管署透過代理行轉知船長，先將這名船員單獨隔離在獨立空調的房間，確實配戴口罩，並安排救護車協助就醫，花蓮港務分公司現場拉起警戒線，移民署人員及海巡人員現場待命。

馬來西亞籍船隻原定5時許進港，但因花蓮今天陣雨不斷，氣候不佳，直到6時許才停進花蓮港，停靠僅讓發燒船員下船，經身分確認後，由救護車後送至醫院治療。其餘船員及貨輪隨即離港，繼續接下來的行程。（編輯：謝雅竹）1090327