潑漆日台交流協會 統促黨蔣志豪拘役20天確定

（中央社記者劉世怡台北28日電）統促黨成員蔣志豪2年前不滿日本人藤井實彥疑似作勢用腳踹慰安婦銅像，赴日本台灣交流協會朝警潑漆。二審認定，蔣男犯行逾越言論自由範圍，依妨害公務罪，判拘役20天確定。

警方調查，中華統一促進黨的蔣志豪、李承龍等3男1女成員於民國107年9月10日下午5時許搭乘宣傳車到日本台灣交流協會抗議，一邊以麥克風訴說台灣慰安婦所受的委屈，一方面潑漆及舉牌抗議。

警方趕赴現場後，將蔣志豪等4人帶回偵訊，依妨害公務、公然侮辱等罪嫌移送北檢偵辦。

北檢認定，抗議過程中，蔣志豪將裝有白漆的塑膠袋朝身穿制服王姓員警丟擲，所幸王姓員警即時閃躲而未擊中，依妨害公務罪嫌，起訴蔣志豪；李承龍等3人罪證不足，處分不起訴。

一審法院依犯妨害公務罪，判蔣志豪拘役20天，得易科罰金新台幣2萬元；經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間，蔣志豪坦承赴日本台灣交流協會潑漆抗議，但否認針對王姓員警丟擲白漆，辯稱他右眼視力不好，本來是要丟向日本台灣交流協會，因暴投才會投向王姓員警，且整件事，他是在表達心中的不滿，應屬個人言論自由。

二審認定，依現場錄影畫面證明，蔣志豪在當時的視力，足以因應抗議活動，並沒有視力無法辨識的情形，構成妨害公務罪。

二審合議庭表示，憲法所保障的言論自由基本權利，並非毫無限制，蔣志豪抗議日籍人士腳踢慰安婦銅像，應以適當方式為之，卻與他人事先備妥油漆，丟擲前來制止的警員，公然蔑視公權力執行。

二審認定，蔣男犯行逾越言論自由適當範圍，依妨害公務罪，判拘役20天，得易科罰金2萬元。全案確定。（編輯：戴光育）1090328