鳳山1死1傷槍擊案 男誤擊助陣友人致死送法辦

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高市鳳翔公園今晨發生1死1傷槍擊案，轄區高市鳳山警分局調查，有債務糾紛林、王兩男相約談判起口角，衝突混亂中，林男不僅開槍打傷對方，並誤擊助陣的友人傷重致死。

涉案的41歲林男到案後一度否認開槍，但身上衣服染有血跡，加上左手遭槍傷的王男指認，鳳山警分局突破心防，林男供稱原本亮槍要嚇唬對方，不料槍枝走火，誤傷王姓友人「阿凱」。

警方鑑識人員在現場附近草叢找到內有2發子彈的彈匣，隨後再於距現場約30公尺處一處雜草地，找到疑為林男丟棄的涉案槍枝，送市警局刑事鑑識中心鑑驗。

全案訊後依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦。檢察官將會同法醫相驗釐清死因，由於是殺人重罪，檢方將向法院聲押。

高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊表示，上午7時30分獲報凱旋路上鳳翔公園內有鬥毆衝突。線上警網趕赴現場，到場時綽號「阿凱」的王男背部中槍昏迷，經送國軍802醫院急救後不治。

警方調查，林、王兩人因一筆5萬元債務糾紛，今晨相約公園談判。林男找來「阿凱」助陣，他不滿對方口氣不佳，爆發肢體衝突，林男混亂中開槍，造成「阿凱」與王男分別中彈。（編輯：孫承武）1090330