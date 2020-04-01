清明節前夕感念因公殉職警 警政署長慰問遺眷

清明節將至，警政署長陳家欽（左）感念新竹縣警局竹北派出所已故警員陳智琳15年前為維護社會安全因公殉職，又聽聞陳智琳父親（右）近日腿部開刀，1日特別前往陳智琳位於苗栗老家慰問遺眷。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）清明節將至，警政署長陳家欽感念新竹縣警局竹北派出所已故警員陳智琳15年前為維護社會安全因公殉職，又聽聞陳智琳父親近日腿部開刀，今天特別前往苗栗陳家慰問。

民國94年3月2日，任職於竹北派出所的警員陳智琳處理吸毒慣犯持菜刀欲引爆瓦斯案件，在逮捕攻堅過程中遭犯嫌拒捕反抗，過程中陳智琳頸動脈及氣管被砍斷，經送醫搶救仍不幸因公殉職，身後留下父母、妻子及一對年幼兒女。

15年過去，警政署長陳家欽仍感念已故員警為維護社會安全而不幸犧牲殉難，此外，聽聞陳智琳父親近日腿部開刀，今天特別由苗栗縣警察局長翁群能陪同，前往陳智琳位於苗栗老家慰問遺眷。

陳智琳殉職後，警方協助安排遺孀在警察機關任職，陳家欽對於家屬健康、生活狀況及需求均表達關心；家屬對於警政署長年持續關懷照顧，也表示感謝，場面溫馨。

陳家欽表示，警察同仁不分畫夜，維護社會治安及配合執行防疫工作，備極危勞，希望全體警察同仁在執行治安及防疫等勤務時，務必對自身健康和執勤安全保持最高警覺性，把自己照顧好，才能夠全力付出，守護社會、家園。（編輯：李錫璋）1090401