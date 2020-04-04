情侶居家檢疫期疑燒炭輕生 現場無留遺書

（中央社記者邱俊欽桃園4日電）吳姓男子與邱姓女子3月從日本返台，在配合居家檢疫14天內燒炭輕生，桃園警方在死者租屋處發現殘留燒炭痕跡，但未發現打鬥跡象、現場也沒留下遺書，檢方今天進行相驗，釐清案情。

桃園警方今天表示，吳男、邱女2人租屋在桃園區春日路一處大樓公寓內，警方日前發現無法用電話聯絡上2人，在前往租屋處詢問時，發現2人陳屍於房內，手機放在客廳，無他殺跡象。

警方初步了解發現，2人須配合居家檢疫期到15日，但卻陳屍租屋處；警方發現現場有燒炭痕跡，但沒有留下遺書，死者分別為45歲吳姓男子、41歲邱姓女子。

警方根據房東轉述，這對男女日前前往租屋時沒有看出任何異狀，在言談中，發現2人關係還不錯，疑似為男女朋友關係。但房東說，因為有人要租房子，沒有太深入瞭解，沒想到會同警方打開房門後發現兩人陳屍屋內，驚嚇到不知道要說什麼。

警方發現屋內沒有任何打鬥痕跡，門窗也完好，從現場燒炭的跡象，初步研判燒炭的可能性大，但至於體內是否有其他病徵，仍待相驗後才能得知。

桃園地檢署今天將相驗屍體，以釐清死因。

負責在居家檢疫期間與2人聯絡桃園區公所人員指出，多日前發現男女失聯後，經通報市府，並會同派出所員警、房東進入屋內，「沒想到發現意外」。

由於2名死者死亡時間正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，為防範可能的死因，殯葬業者將2人遺體送往殯儀館時，還穿著隔離衣、戴著口罩與護目鏡，全副武裝運離遺體。

桃園市長鄭文燦對此相當重視，昨晚在社群網站臉書（Facebook）發文表示，第一時間得知消息，立刻指示桃園市政府警察局、衛生局、民政局與消防局，配合地方檢察署詳細調查；初步研判是燒炭輕生，但詳細死因待檢警完整調查。

鄭文燦指示民政局、衛生局與警察局等須持續掌握所有居家檢疫與隔離民眾狀況，也希望社會大眾給這些民眾更大關懷與支持，陪伴他們度過14天。（編輯：張銘坤）1090404

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