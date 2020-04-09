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替詐騙集團洗錢兼應召站 刑事局逮17人送辦

最新更新：2020/04/09 18:08

（中央社記者劉建邦台北9日電）46歲鄧姓男子經營專替詐騙集團洗錢的「水房」，並兼營色情應召站。刑事局掌握線索後，逮捕鄧男等17人，警詢後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局今天召開記者會，偵一大隊副大隊長許益祥表示，去年查獲詐騙集團車手陳姓首腦，從中發現，車手把取得贓款交給專門替詐騙集團洗錢的「水房」集團，經查，鄧男涉嫌重大。

警方表示，鄧男在全台各地設置據點，並對外招募車手、工程師，平時都聽從位於中國的詐騙集團指揮，當在台車手取得被害人贓款後，再透過鄧男等人以地下通匯方式進行洗錢，匯往中國。

此外，鄧男從今年初開始還跟色情應召站合作，透過通訊軟體對外招募客人，鄧男再派車手把應召女子送往指定地點，事後再跟應召站分帳。

刑事局掌握線索後，日前到鄧男等人在台北市等住處搜索，逮捕鄧男等17人到案，查獲電腦主機、手機、點鈔機及現金等物。警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局指出，防疫期間會持續掃蕩不法集團，呼籲民眾若遇詐騙，可打165反詐騙專線諮詢或檢舉。（編輯：方沛清）1090409

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