歐洲刑警組織分析 疫情延伸新型犯罪模式

（中央社記者劉建邦台北11日電）刑事局今天表示，武漢肺炎疫情延燒，歐洲刑警組織分析發現，歹徒利用疫情衍生新型犯罪模式，包含網路犯罪、詐欺犯罪、假冒及偽劣商品，與台灣民眾常遇到詐騙手法雷同。

警政署刑事警察局發布新聞稿指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續嚴峻，國際刑警組織（INTERPOL）及歐洲刑警組織（EUROPOL）近期發現，有詐騙集團利用民眾對疫情焦慮感進行網路詐騙。

刑事局表示，歐洲刑警組織也分析肺炎爆發以來犯罪趨勢，發現歹徒利用疫情衍生新模式，包含網路犯罪、詐欺犯罪、假冒及偽劣商品。

刑事局指出，網路犯罪部分，因疫情嚴峻，許多公司或雇主建立遠距辦公，允許員工從外部連接公司網路系統，也讓歹徒更易取得攻擊媒介。

詐欺犯罪是歹徒利用肺炎蔓延期間，研判民眾對疫情焦慮、恐懼心理，改變過去話術、手法進行詐騙，包含電話詐騙、假扮供應商詐騙。

假冒及偽劣商品部分，疫情爆發後，偽造保健衛生產品、個人防護設備及藥品的銷售量增長，主要是偽造醫用口罩、測試篩劑等。

刑事局統計台灣民眾常遇與疫情有關犯罪模式，像囤積及哄抬口罩價格、口罩詐騙。口罩詐騙以假網拍為主，使用平台以社群網站臉書（Facebook）最多。

刑事局提醒，網購醫療用品，應先驗證賣家真實性、合法性，購買前先檢查網路評價，不要點擊不明信件或未知發信者電子郵件連結，詐騙集團會使用與合法網址相似網址，收到提供醫療用品或健康普查的電子郵件，應提高警覺。（編輯：方沛清）1090411