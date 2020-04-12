前看守所管理員酒駕 公懲會判休職2年

（中央社記者林長順台北12日電）前苗栗看守所管理員徐姓男子，涉嫌2次酒後駕車、施用毒品被逮，且被控與剛出所的收容人不當交往，法務部將他移送公務員懲戒委員會。公懲會審理後，判決徐男休職2年。

判決指出，徐男原為苗栗看守所管理員，他於民國107年11月間與剛出所的羅姓男子到已出所的何姓男子家吃飯喝酒後，駕車載著羅男到苗栗地檢署，因停車等問題與法警發生爭執，法警報警處理。

員警到場發現徐男身上有酒味，測得酒測值達每公升0.36毫克，員警並在車上找到玻璃吸食器一組，隨即將他帶往派出所尿液篩檢，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。全案移送苗栗地檢署，檢察官予緩起訴處分。

另外，徐男於108年5月間駕車行經苗栗縣後龍鎮時，因違規左轉遭員警攔查，因身上散發酒味，員警酒測發現酒精濃度值達每公升0.40毫克。案件移送檢方後，檢察官聲請簡易判決，並撤銷緩起訴處分。法院分別判處徐男1至3月徒刑，可易科罰金。

法務部認為，徐男屢次酒後駕車，且酒測值逐次攀升，無視法規及他人人身安全，又與剛剛出所的收容人不當交往，損及機關聲譽；且徐男施用毒品及提供他人施用，違反矯正人員職業倫理，將他移送公懲會審理。（編輯：張銘坤）1090412