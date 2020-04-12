新莊警防疫宣導意外獲報逮大批移工聚賭

（中央社記者王鴻國新北12日電）新莊分局員警日前進行防疫宣導時，意外接獲民眾舉報某處有外籍人士聚集，經蒐證後於昨天攻堅破獲賭場，現場逮賭客30人，分別是1名台灣人及2名印尼籍、27名越南籍移工。

新莊分局今天表示，員警因到新樹路附近進行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫宣導，意外獲民眾舉報附近有外籍人士群聚且出入複雜。

因時值新冠肺炎疫情期間，警方不敢大意，經連日埋伏蒐證後確認是賭場，昨天凌晨2時許展開攻堅，警方先行逮捕樓下把風的越南籍何姓男子並搜出賭場的鑰匙，順利開門逮捕越南籍阮姓賭場負責人，賭客中除1名台灣人，其餘是2名印尼籍、27名越南籍的移工。

警方現場發現賭客大多沒有戴口罩，警方擔心成防疫破口，趕緊找來口罩及酒精進行防疫消毒，經逐一量測體溫沒有異常後，共帶回賭客及賭場把風、負責人等共32人回警局偵訊。

警方表示，查獲的職業賭場是以俗稱「妞妞」的賭博玩法，撲克牌為賭具，共查扣賭資新台幣77萬餘元、抽頭金約2萬元等證物。訊後將何男及阮姓賭場負責人依賭博罪嫌送辦，其他賭客則依社維法移送裁罰。（編輯：張銘坤）1090412