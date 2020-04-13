臉書只是堵藍涉歧視譚德塞 蔡清祥：若違法會追查

（中央社記者劉世怡台北13日電）立委吳怡玎今天要求調查局調查臉書「只是堵藍」專頁及PTT網友，涉對WHO秘書長譚德塞有種族歧視言論。法務部長蔡清祥說，若有歧視言論等違法，調查局就會依法追查。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥列席就「落實司法改革國是會議進度之檢討」進行專題報告，並備質詢。

立法委員吳怡玎指出，以世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日公開指責台灣對他人身攻擊，甚至種族歧視辱罵為例，在網路上發布仇恨言論，經傳播殺傷力確實很大，英國、德國、加拿大及丹麥都有對仇恨言論去立法規範，臉書去年更提供仇恨言論嫌疑犯IP給法國法院。

吳怡玎說，反觀台灣是否考慮對仇恨言論立法，辦案單位可考慮公布嫌疑犯IP，還說臉書「只是堵藍」粉絲專頁及PTT也有發現許多對譚德塞做不堪入耳，種族歧視言論，是否請調查局去調查，甚至公布IP，去證明這些言論到底是對岸，還是台灣人發布的，如不是台灣人做的要「還我們清白」。

蔡清祥表示，仇恨言論及傳播的立法部分，法務部會跟NCC及個資法主管機關國發會來共同研討；假訊息跟資安有關部分，調查局有資安調查站專責調查並儘快處理；「只是堵藍」及PTT發文部分，調查局是一個公正、中立的執法單位，只要有違法事情，有歧視言論事情，就會依法追查，個人雖有言論自由，但也不能逾越紅線，他會去監督要求調查局善盡職責。

立法委員鄭運鵬詢問法務部及司法院，對「通姦除罪化」的態度；蔡清祥回答，採開放態度，目前法條是不違憲的，但法條可以考慮修法，現在大法官已受理，將公布釋憲結果；林輝煌表示，持開放態度，不去揣測大法官做什麼解釋，司法院刑事廳長彭幸鳴則說，之前在大法官言詞辯論庭時有指出，因應司法改革，傾向廢除法條但書規定。（編輯：張銘坤）1090413