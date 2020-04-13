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行刑式槍決貓霖幫主 2凶嫌一審判無期徒刑

最新更新：2020/04/13 19:47

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市「貓霖幫」幫主江宗霖去年9月在龍潭區老家前遭人行刑式槍殺，凶嫌林哲汶、林文慶今天被法官依殺人罪合併強盜等罪嫌，合併判決無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。

檢警調查，29歲的林哲汶及26歲的林文慶去年2、3月間赴中國昆明與當地友人經營事業，但因財務糾紛而對江宗霖心生不滿，在得知江宗霖母喪，便謀議趁江男返家處理時動手，事前還到江宗霖住處周邊勘查地形。

檢警表示，林哲汶與林文慶去年9月4日下午見江宗霖要開車外出，便衝至汽車駕駛座外，分持制式及改造手槍接續朝江男開了至少3槍，江宗霖雖從副駕駛座逃至車外，仍遭林哲汶與林文慶以槍柄重擊頭部10多下，最終因傷重、無力再掙扎而倒在路上無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

檢警指出，事發後，林哲汶與林文慶隨即逃逸，但分別在桃園國際機場及屏東恆春被警方逮捕，拘提到案，並依涉犯刑法殺人、攜帶凶器強盜未遂，以及槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有具殺傷力的制式手槍、改造手槍、子彈等罪嫌起訴。

桃園地方法院審酌，林哲汶與林文慶以近乎行刑式射殺，預謀性犯案，犯後還企圖偷渡出境，情節重大，但考量2人年齡不到30歲，並非暴力慣犯，長期有教化復歸社會可能，一審判處2人依殺人罪合併強盜等罪嫌，合併判決無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯）1090413

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