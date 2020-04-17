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石木欽控許宗力偽造文書誣告 司法院暫無回應

最新更新：2020/04/17 19:38

（中央社記者林長順台北17日電）被司法院移送監察院審議的前公務員懲戒委員會委員長石木欽今天向北院提刑事自訴，控司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎與政風處長沈明倫涉誣告、偽造文書；司法院暫無回應。

司法院官員告訴中央社記者，全案已進入司法審理，暫無回應；沈明倫接受媒體訪問表示，一切依法處理，沒誣告、偽造文書問題。

石木欽被控任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等；石木欽去年9月請辭，司法院人事審議委員開會討論後，認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，移送監察院審議。

石木欽委託律師到台灣台北地方法院遞交刑事自訴狀並發聲明表示，司法院「未審先判」他的請辭案，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者形象。

他說，司法院未對他的請辭案有任何積極調查，反而在今年3月，以未曾有的先例，向監察院提出他全家大小20年來銀行帳戶資料，誣稱這些都是他的人頭帳戶。（編輯：李明宗）1090417

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