前官員涉收賄被約談 文化部：2年前主動移送

（中央社記者劉世怡、鄭景雯台北20日電）文化部的朱姓前官員涉收受賄款等，北檢今天約談涉案官員、出版商等共計17人到案。文化部指出，民國107年4月即啟動行政調查，並主動移請廉政署調查及將其調離原職。

辦案人員表示，這名涉案官員於文化部任職期間，涉嫌收受盧姓、周姓出版商賄款約新台幣60萬元，並接受招待同赴泰國、越南旅遊，讓出版商得以順利取得特定採購案補助款總計約150萬元。

台北地檢署檢察官王如玉今天指揮廉政署廉政官兵分7路搜索，以犯罪嫌疑人身分約談涉案官員、盧姓及周姓出版商、證人等共計17人，全案朝貪污治罪條例的行收賄罪、刑法的詐欺罪等罪嫌偵辦。

文化部今天發新聞稿指出，文化部在107年4月接獲檢舉，指涉案朱姓官員與受補助機構人員出國並接受招待，文化部長鄭麗君在第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請法務部廉政署調查，鄭麗君也在107年7月1日將涉案官員調離原職。

文化部表示，後續也進行有關補助款專案清查，強化防弊預警機制，機先防範貪瀆舞弊情事。此案自交由法務部廉政署調查後，鄭麗君也指示全力配合廉政署進行調查，以維護文化部廉潔風氣。（編輯：戴光育）1090420