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酒店公關華航班機兩案無新增確診 監測期滿結案
首頁 / 社會

懷疑超商店員與妻子曖昧 夫持刀砍傷人遭羈押

最新更新：2020/04/22 14:16
雲林縣古坑鄉某超商吳姓店員21日凌晨遭人砍傷，警方晚間逮捕到廖姓（左2）和姜姓男子，全案依殺人未遂偵辦；檢方22日以廖男有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准，姜男新台幣2萬元交保候傳。（警方提供）　中央社記者姜宜菁傳真 109年4月22日
雲林縣古坑鄉某超商吳姓店員21日凌晨遭人砍傷，警方晚間逮捕到廖姓（左2）和姜姓男子，全案依殺人未遂偵辦；檢方22日以廖男有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准，姜男新台幣2萬元交保候傳。（警方提供）　中央社記者姜宜菁傳真 109年4月22日

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣古坑鄉某超商吳姓店員昨天凌晨遭人砍傷，警方晚間逮捕到廖姓和姜姓男子，全案依殺人未遂偵辦，檢方今天以廖男有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准，姜男新台幣2萬元交保。

雲林縣斗南警分局副分局長詹百平今天接受媒體聯訪時表示，廖姓男子（29歲）懷疑妻子與吳姓店員有曖昧關係，廖男昨晚找姜姓男子（31歲）喝酒訴苦，廖男越想越氣，到超商找吳姓店員理論。

廖姓男子和吳姓店員在超商內發生爭執，廖男氣不過，走回車上拿刀械再回到店內理論，姜男阻止不成，吳姓店員身中3刀，送醫治療，無生命危險，廖男等2人開車逃離現場。

案發的超商100公尺外即為東和派出所，警方1分鐘內趕到現場，經調閱監視器和訪查目擊者，掌握到廖姓男子等2人的資料和逃逸行蹤，廖姓男子昨晚7時許自行到東和派出所投案。

廖姓男子供稱，案發前喝了酒，所以對於案發當時的記憶全不記得，警方昨晚依殺人未遂罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

雲林地檢署檢察官李文潔認為，廖姓男子有逃亡之虞，對於案情細節避重就輕，向法院聲請羈押獲准，雖然姜姓男子在案發時有勸阻，但案後載廖男逃離現場，以2萬元交保候傳。（編輯：李錫璋）1090422

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