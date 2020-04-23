更多編輯台推薦新聞：
影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人
運動

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責
國際

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

侏儒父擺攤遭其他攤販驅趕 民眾幫緩頰引口角

最新更新：2020/04/23 11:46
台中市和平區天輪里假日市集，一對擺攤的父女因父患侏儒症，市集還未開始，卻遭到其他攤販驅趕，有民眾看不下去幫忙緩頰，未料引發口角爭執，警方獲報前往處理，將雙方隔開避免發生肢體衝突，防止事態擴大。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月23日
台中市和平區天輪里假日市集，一對擺攤的父女因父患侏儒症，市集還未開始，卻遭到其他攤販驅趕，有民眾看不下去幫忙緩頰，未料引發口角爭執，警方獲報前往處理，將雙方隔開避免發生肢體衝突，防止事態擴大。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市和平區天輪里假日市集，一對擺攤的父女因父患侏儒症，市集還未開始，卻遭到其他攤販驅趕，有民眾看不下去幫忙緩頰，未料引發口角爭執，轄區員警趕來處理才平息衝突。

台電大甲溪發電廠提供白冷冰棒旁的停車場兩格停車位，供和平區天輪社區發展協會充當假日市集，讓社區居民擺攤，增加收入。台中市政府警察局和平分局今天表示，日前接獲民眾報案，有攤販間的擺攤糾紛，立刻前往處理。

警方發現，傅姓女子及池姓男子2名攤商在警方到達前，已各自在停車場內停車格設攤完成，隨後，黃姓父女2人抵達現場欲在該停車場內停車及擺設攤位、商品時遭傅女阻撓，雙方口角爭執。

口角間喊出「你身障弱勢全民買單，他都是我們在養的」「我們社區沒有侏儒」，警方將雙方隔開避免發生肢體衝突，防止事態擴大。

據了解，黃姓父女因爸爸是侏儒，不好找工作，平常都會批發水果到此擺攤，日前因為社區發展協會改組，黃男未繳費，才引發其他會員質疑，當地里長將出面協調解決擺攤爭議。（編輯：黃世雅）1090423

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報