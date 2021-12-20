調查官涉網購槍彈 記二大過予以免職

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（中央社記者劉世怡台北20日電）調查局北機站蔡姓調查官涉上網自國外購買槍彈，日前經新北地檢指揮警方搜索、約談，以新台幣15萬元交保。調查局考績會今天決議通過對蔡記二大過予以免職。

調查局今天表示，對蔡姓調查官身為執法人員，卻知法犯法，深表痛心，已於案發後立即停止其承辦案件並將其調回局本部，以全力配合司法調查。

調查局指出，本案發生後，蔡姓調查官除須接受刑事追訴外，經徵詢檢察官同意後，迅速對其展開行政調查，並於今天召開考績會，經全體考績委員決議通過，依照公務員考績法之規定，一次記二大過予以免職，以儆效尤。調查局將持續要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以符合國人期待。

新北地方檢察署15日發布新聞稿表示，內政部警政署刑事警察局國際刑警科日前接獲線報，發現法務部調查局北部地區機動工作站蔡姓調查官，涉透過暗網，以比特幣自美國購買槍彈，報請新北檢重大刑案組檢察官陳詩詩指揮偵辦。

新北檢指出，檢察官於9日指揮刑事局會同調查局政風室人員，搜索被告的住、居所及辦公處所，查扣手機等證物，並通知被告到案說明。

新北檢表示，檢察官訊問後，認被告涉違反槍砲彈藥刀械管制條例犯罪嫌疑重大，但交保即足以擔保被告到庭為後續的偵查、審理及執行程序，故諭知交保新台幣15萬元。（編輯：方沛清）1101220