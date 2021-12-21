黑布遮窗建溫室種大麻186株 男子被逮辯稱自用

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基隆市警察局第三分局21日表示，20日接獲情資，指七堵區福一街一處公寓5樓內疑有人栽種二級毒品大麻，隨即動員前往查緝，當場發現52歲陳姓男子將臥室改裝成培養大麻場所，除用黑布遮住窗戶，避免被鄰居檢舉外，裡頭還配有除溼機、生長燈和電風扇等，起出大麻成株13株和幼苗173株。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市陳姓男子將住家臥室改裝成培養場栽種大麻，窗戶用黑布遮掩避免被鄰居檢舉，警方昨天查緝起出大麻成株13株和幼苗173株，陳男辯稱大麻供自己施用，警方詢後全案送辦。

警方今天表示，基隆市警察局第三分局昨天晚間5時許接獲情資，七堵區福一街一處公寓5樓內疑似有人栽種二級毒品大麻，第三警分局長呂芳逸立即指示百福派出所長羅軒偉率隊前往查緝。

員警進入屋內搜查，發現屋主52歲陳男將其中一間臥室改裝成培養大麻場所，除用黑布遮住窗戶，避免被鄰居檢舉外，裡頭還配有除溼機、生長燈和電風扇等，藉此控制濕度和溫度。

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警方在屋內共查獲大麻成株13株、大麻培養盒17盒總計173株，乾燥大麻花13包（毛重549公克）、大麻葉半成品3421公克及定時器、植栽棚架生長燈、培養燈、酸鹼調節液、ph檢測器等證物。

陳男坦承透過管道取得大麻種子後，從網路自學大麻栽種技術，在住處植栽培養成株，並辯稱栽種的大麻都是供自己施用，沒有對外販售，不過，警方對陳男說法存疑，認為若要自己施用，不太可能栽種如此大量大麻。警方詢後依毒品危害防制條例罪嫌，將陳男移送基隆地檢署偵辦，並擴大溯源偵辦。（編輯：方沛清）1101221