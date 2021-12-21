男子菸盒藏毒品吸食器 遇警攔查逃逸遭圍捕送辦
2021/12/21 17:11（12/21 17:36 更新）
李姓男子21日凌晨騎機車搭載徐姓乘客，行經新北市新店區時遭警攔查，李男竟棄車逃逸遭警圍捕成功。警方盤查過程中，李男自動交付一包香菸給警方，經檢視菸盒內容物起獲毒品、吸食器，依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月21日
（中央社記者沈佩瑤新北21日電）李姓男子今天凌晨騎機車搭載徐姓乘客，行經新北市新店區時遭警攔查，李男竟棄車逃逸遭警圍捕成功。警方發現李男為毒品列管人口，並在他的菸盒中起獲毒品吸食器，依法送辦。
新北市政府警察局新店分局今天召開案情記者會表示，2名員警凌晨1時許巡經新店區碧潭路時，見25歲李姓男機車騎士搭載23歲徐姓男乘客形跡可疑，尾隨一小段路後將其攔停。
警方盤查過程中，李男突棄車逃逸，員警狂追約700公尺後圍捕成功，李男自動交付一包香菸給警方，經檢視菸盒內容物，起獲安非他命玻璃球、安非他命軟管等毒品吸食器，全案依毒品危害防制條例案函請台北地方檢察署偵辦。
至於徐姓乘客，警方表示，經其同意後帶回採尿送驗，待檢驗結果出爐再行憑辦。（編輯：李錫璋）1101221
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