西濱白沙屯段3車事故 5人輕重傷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣通霄鎮台61線西濱快速道路白沙屯路段今天發生砂石車、工程車與自小客車3輛大小型車輛追撞事故，消防局獲報前往搶救，共有5名傷患，其中2人傷勢較重，均送醫治療。

苗栗縣消防局透過簡訊表示，中午11時11分接獲救護通報，西濱南下110公里處接近白沙屯出口發生3輛大小車輛車禍，有2人受困，立即派遣後龍、通霄、西湖分隊人車前往搶救。

消防局指出，現場共5名傷患，其中傷勢較嚴重2人送往通霄光田醫院，另外3名輕傷患者送往苗栗市大千醫院治療。

警方初步了解車禍發生經過，疑似砂石車見前方施工工程車車速較慢，欲變換至外車道時，撞及黑色自小客車，自小客車又撞上工程車，確切事故原因有待進一步調查釐清。

因3車連環追撞占用內、外線車道，公路總局苗栗工務段及苗栗縣警察局竹南分局員警到場處理，暫時封閉白沙屯南下出口，至下午1時10分排除。

這起事故發生後，後方車輛紛紛提前下赤土崎匝道，改走平面道路，一輛滿載廢鐵回收物的大貨車下匝道後於台1線路口迴轉，卻在轉彎過程重心不穩發生側翻，所幸駕駛及時自行脫困，並無大礙。（編輯：李錫璋）1101222