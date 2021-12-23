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苗栗單親父捕毛蟹落水失蹤 親人岸邊焦急呼喚

2021/12/23 12:25（12/23 13:11 更新）
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苗栗縣邱姓男子23日凌晨與友人前往頭屋鄉龍頸潭捕毛蟹，疑似撒網時不慎失足落水，苗栗縣消防局潛水人員獲報搜救遲無所獲，邱男女兒及妹妹在岸邊焦急呼喚，希望邱男能趕快跟她們回家。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月23日
苗栗縣邱姓男子23日凌晨與友人前往頭屋鄉龍頸潭捕毛蟹，疑似撒網時不慎失足落水，苗栗縣消防局潛水人員獲報搜救遲無所獲，邱男女兒及妹妹在岸邊焦急呼喚，希望邱男能趕快跟她們回家。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣邱姓男子今天凌晨與友人前往頭屋鄉龍頸潭捕毛蟹，疑似撒網時不慎失足落水，苗栗縣消防局潛水人員獲報搜救遲無所獲，邱男女兒及妹妹在岸邊聲聲呼喚，令人為之鼻酸。

苗栗縣消防局第一大隊副大隊長唐惠屏接受媒體聯訪指出，凌晨時分接獲謝姓民眾通報，指稱他與邱男原本準備在後龍溪支流龍頸潭，架設地籠捕捉毛蟹，但在拋網時疑似水流太強，加上地面濕滑，邱男不慎落水。

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唐惠屏表示，消防隊連夜派出特搜大隊以及潛水人員前往搜救，由於該水域水流速度較快，又加上低溫，增加搶救困難，截至中午為止，只找到邱男所攜帶的頭燈。

警方指出，邱男離婚多年，獨自撫養2名女兒，平常經營茶葉買賣生意，捕捉毛蟹是為了貼補家用，失足落水後，他的妹妹和女兒在岸邊焦急流淚，呼喚邱男「趕快起來，我們在這邊等你，不要再玩了，快跟我們回家」。（編輯：李錫璋）1101223

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