鹿港金銀廳黃氏家族祖墳被盜 2男遭判刑

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）被列彰化鹿港八景十二勝的「金銀廳」黃氏家族墓園內的祖先墳墓被盜，楊男和呂男涉嫌把墓園內由石雕大師蔣馨打造的石雕偷走，彰化地院今天依竊盜罪判楊男徒刑8個月、呂男6個月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事簡易判決書，49歲的楊淞富及47歲的呂宜紋，涉嫌2起盜墓案件；今年6月22日，楊男開車行經彰化縣福興鄉一處私人墓園時，看見墓園無人看守，於是使用鐵橇、鑿子及螺絲起子，竊取墓園墓肩石雕2塊以及墳墓左側墓手2塊石雕。

楊男認為墓園無人看守有機可趁，又帶著呂男來到墓園，利用鐵橇、鐵鎚等工具，竊取墓園左側墓手的石雕。

楊男選擇下手的墓園為彰化鹿港金銀廳黃氏家族的墓園，黃家後人發現祖先黃禮永的墳墓被盜，被偷走的石雕都為家族委託石雕大師蔣馨家族所製作，因此向警方報案，警方也循線逮捕楊男和呂男，起出被竊取的石雕5件。

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地院法官認為，被告楊男等人坦承涉案，也已賠償黃家後人新台幣6萬元，而楊男、呂男2人涉犯刑法攜帶凶器竊盜罪，楊男遭判有期徒刑8個月，緩刑2年，呂男則被判期徒刑6個月，緩刑2年，全案仍可上訴。

根據文化部國家文化資產網的資料，鹿港金銀廳為鹿港黃氏家族所有，黃家後人黃禮永成立「黃慶源商號」，主要經營碾米業，黃家也擁有數量龐大的佃農，黃家身為地主又經營碾米業，將蓬萊米大量銷售日本，積累不少財富，同時黃禮永在政治、公益方面都積極參與，黃家因而成為鹿港極具聲望的仕紳家族。（編輯：陳仁華）1101223