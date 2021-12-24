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最後1號釋憲案 歷史建築土地為第三人未補償違憲

2021/12/24 19:01（12/24 19:27 更新）
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大法官今天做出釋字第813號解釋，文化資產保存法對歷史建築所在土地為第三人所有情形，未以金錢或其他適當方式給予所有人相當補償違憲，應於2年內修正。圖為新莊慈祐宮。（中央社檔案照片）
大法官今天做出釋字第813號解釋，文化資產保存法對歷史建築所在土地為第三人所有情形，未以金錢或其他適當方式給予所有人相當補償違憲，應於2年內修正。圖為新莊慈祐宮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北24日電）大法官今天做出釋字第813號解釋、也是最後1號釋憲案，文化資產保存法對歷史建築所在土地為第三人所有情形，未以金錢或其他適當方式給予所有人相當補償違憲，應於2年內修正。

司法院秘書長林輝煌接受媒體聯訪時表示，憲法訴訟法將於明年1月4日上路，此號解釋為大法官以會議方式做成的最後1號解釋，未來由大法官所組成的憲法法庭將以「111年憲判字第1號判決」為起始，取代大法官解釋。

新莊慈祐宮是土城普安堂所坐落土地的所有權人，普安堂於民國100年及105年向新北市政府申請將寺廟指定為古蹟或登錄為歷史建築，經新北市文化局審議後決議將普安堂登錄為歷史建築，並依文化資產保存法相關規定，不用取得土地所有權人、也就是慈祐宮的同意，也不用給予相當的補償。

慈祐宮不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回；慈祐宮再提上訴，遭最高行政法院駁回確定。慈祐宮聲請釋憲。

大法官今天做出釋字第813號解釋，文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定，於歷史建築所定著的土地為第三人所有情形，未以取得土地所有人同意為要件，尚難即認與憲法第15條保障人民財產權的意旨有違。

不過，大法官指出，上開情形的土地所有人，如因定著於其土地上的建造物及附屬設施被登錄為歷史建築，致其就此土地原得行使的使用、收益、處分等權能受到限制，究其性質，屬國家依法行使公權力，致人民財產權遭受逾越其社會責任所應忍受範圍的損失，而形成個人的特別犧牲，國家應予相當補償。

大法官認為，文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項規定，構成對上開情形土地所有人的特別犧牲者，同法第99條第2項及第100條第1項規定，未以金錢或其他適當方式給予上開土地所有人相當補償，於此範圍內，不符憲法第15條保障人民財產權的意旨。

有關機關應自此解釋公布日起2年內，依此解釋意旨，修正文化資產保存法妥為規定。（編輯：戴光育）1101224

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