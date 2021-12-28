進口33隻活體蟑螂恐危害菇類 男認罪獲緩起訴

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（中央社記者蕭博文台北28日電）俞姓男子涉嫌網購33隻恐危害菇類的石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂，遭關務署台北關查獲，涉嫌違反植物防疫檢疫法。北檢考量俞男認罪，日前處分緩起訴1年，須支付公庫2萬元。

台北地檢署緩起訴處分書指出，石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂以菇類為主食，而菇類屬於有用的真菌，屬於植物防疫檢疫法定義的植物；石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂屬於危害菇類的生物，未經許可不得輸入。

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俞姓男子涉嫌透過臉書（Facebook）聯繫賣家，購買馬來西亞活體石頭蟑螂、霍氏斜紋蟑螂共33隻，並於今年2月5日輸入來台，經財政部關務署台北關人員查獲，案經內政部警政署航空警察局移送偵辦。

北檢考量，俞姓男子坦承不諱、深表悔悟，所犯的植物防疫檢疫法擅自輸入有害生物罪嫌，為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，對本次犯行暫緩追訴無礙於公共利益的維護，處分緩起訴1年，並支付2萬元緩起訴處分金。（編輯：張銘坤）1101228