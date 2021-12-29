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台灣洗錢風險評估報告 10大犯罪威脅曝光

2021/12/29 18:17（12/29 19:06 更新）
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法務部29日在台北舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，這次報告是繼107年首度發布後，時隔3年第2次提出。行政院政務委員羅秉成（右3）、法務部長蔡清祥（左3）等人出席見證。中央社記者劉世怡攝 110年12月29日
法務部29日在台北舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，這次報告是繼107年首度發布後，時隔3年第2次提出。行政院政務委員羅秉成（右3）、法務部長蔡清祥（左3）等人出席見證。中央社記者劉世怡攝 110年12月29日
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（中央社記者劉世怡台北29日電）法務部今天舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪有10大類型，包含毒品販運、賭博（含網路博弈）及智慧財產犯罪等。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺指出，這次國家風險評估報告，是繼107年首度發布後，時隔3年，第2次提出。這次評估報告，最大特色在於因防制洗錢金融行動工作組織（FATF）109年10月新頒定資助武器擴散國際規範，首次為此做風險評估，結論為在北韓部分風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。

法務部長蔡清祥致詞時表示，這次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年才完成，期間除首度針對資武擴風險進行評估外，並就前次風險評估已辨識出的洗錢資恐威脅及弱點，重新進行全面性的盤點與更新。

蔡清祥說，在洗錢威脅部分，首次就近年相當猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」進行評估；另在洗錢及資恐弱點方面，也首度將「虛擬資產業」與「線上遊戲事業」等近年較廣為犯罪者利用洗錢及潛在資恐管道，及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」等尚待瞭解的產業納入風險評估的範疇，使這次風險評估得以反映國際趨勢及現況。

發表會新聞資料指出，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪污賄賂及智慧財產犯罪等；其中網路博弈犯罪所得估算，107年約為新台幣15億元、109年升為約80億元；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。

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此外，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行、虛擬資產業及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司、線上遊戲事業、外國銀行在台分行等14項。至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險。

新聞資料提到，公、私部門將以此報告為基礎，進行部門及機構層級風險評估，依風險高低來分配資源並訂定優先順序，並有效採行抵減洗錢、資恐及資武擴風險之措施，使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足的進步，展現政府攜手產業一起合作，宣示共同強化防制洗錢、打擊資恐及防阻資武擴(資助武器擴散)的決心。（編輯：李亨山）1101229

法務部長蔡清祥29日出席「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告發表會」，致詞指出，這次風險評估歷時近1年才完成，除首度針對我國資武擴風險進行評估外，並就前次風險評估已辨識出的洗錢資恐威脅及弱點重新進行全面性盤點與更新。中央社記者劉世怡攝 110年12月29日
法務部長蔡清祥29日出席「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告發表會」，致詞指出，這次風險評估歷時近1年才完成，除首度針對我國資武擴風險進行評估外，並就前次風險評估已辨識出的洗錢資恐威脅及弱點重新進行全面性盤點與更新。中央社記者劉世怡攝 110年12月29日
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