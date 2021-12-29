台灣洗錢風險評估報告 10大犯罪威脅曝光

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法務部29日在台北舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，這次報告是繼107年首度發布後，時隔3年第2次提出。行政院政務委員羅秉成（右3）、法務部長蔡清祥（左3）等人出席見證。中央社記者劉世怡攝 110年12月29日

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（中央社記者劉世怡台北29日電）法務部今天舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪有10大類型，包含毒品販運、賭博（含網路博弈）及智慧財產犯罪等。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺指出，這次國家風險評估報告，是繼107年首度發布後，時隔3年，第2次提出。這次評估報告，最大特色在於因防制洗錢金融行動工作組織（FATF）109年10月新頒定資助武器擴散國際規範，首次為此做風險評估，結論為在北韓部分風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。

法務部長蔡清祥致詞時表示，這次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年才完成，期間除首度針對資武擴風險進行評估外，並就前次風險評估已辨識出的洗錢資恐威脅及弱點，重新進行全面性的盤點與更新。

蔡清祥說，在洗錢威脅部分，首次就近年相當猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」進行評估；另在洗錢及資恐弱點方面，也首度將「虛擬資產業」與「線上遊戲事業」等近年較廣為犯罪者利用洗錢及潛在資恐管道，及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」等尚待瞭解的產業納入風險評估的範疇，使這次風險評估得以反映國際趨勢及現況。

發表會新聞資料指出，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪污賄賂及智慧財產犯罪等；其中網路博弈犯罪所得估算，107年約為新台幣15億元、109年升為約80億元；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。

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此外，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行、虛擬資產業及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司、線上遊戲事業、外國銀行在台分行等14項。至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險。

新聞資料提到，公、私部門將以此報告為基礎，進行部門及機構層級風險評估，依風險高低來分配資源並訂定優先順序，並有效採行抵減洗錢、資恐及資武擴風險之措施，使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足的進步，展現政府攜手產業一起合作，宣示共同強化防制洗錢、打擊資恐及防阻資武擴(資助武器擴散)的決心。（編輯：李亨山）1101229