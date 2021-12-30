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酒後騎車撞單車女騎士 花蓮男頭部重創命危

2021/12/30 13:48（12/30 14:41 更新）
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花蓮30歲郭姓男子29日深夜酒駕騎車行經台9線181公里南下車道，不明原因撞上單車女騎士，郭男頭部重創、傷重命危。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 110年12月30日
花蓮30歲郭姓男子29日深夜酒駕騎車行經台9線181公里南下車道，不明原因撞上單車女騎士，郭男頭部重創、傷重命危。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 110年12月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮30歲郭姓男子29日深夜11時許酒駕騎車行經台9線181公里南下車道，不明原因撞上單車女騎士，造成郭男頭部重創、傷重命危，經抽血檢驗酒測值0.7毫克，女騎士輕傷無大礙。

花蓮新城警分局第四組長吳俊義今天接受媒體採訪指出，郭姓男子家住秀林鄉民有村，29日晚間11時許酒後騎乘普通重型機車沿著台9線南下行駛，行經181公里處佳民路段不慎與前方同向騎腳踏車的55歲郭姓女子發生擦撞事故。

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吳俊義指出，郭女手腳擦傷、意識清楚，酒測值為0；郭男傷勢嚴重、頭部重創，送國軍花蓮總醫院後轉院至花蓮慈濟醫院救治，目前仍在急救中，經醫院抽血檢驗郭男酒測值0.7毫克，詳細事故原因仍待調查。

新城警分局呼籲，酒駕零容忍，酒前酒後宿醉不開車，民眾飲酒返家務必善用指定駕駛、酒後代駕或大眾運輸工具等，以維護自身及他人用路安全。（編輯：謝雅竹）1101230

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