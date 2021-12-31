車停11年不開走 服務廠向車主求償36.5萬勝訴

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（中央社記者蕭博文台北31日電）台北市一家汽車公司不滿林姓車主車輛維修完畢後不領走，占用服務廠空間近11年，求償最近5年停車費，共36萬5000元。士院認為，林姓車主無故占用，日前全額判准。

依士林地方法院判決書記載，汽車公司主張，林姓車主於民國99年8月間將車輛送修，同年9月維修完畢後，服務人員以電話通知、寄發存證信函等方式要求領車，但車主直到110年5月間都無回應。

汽車公司主張，車輛維修完畢，服務廠即無保管義務，車主未獲同意持續將車停在服務廠，可獲得相當於停車費的利益，因此以濱江市場停車場收費標準計算，並考量此類案件請求權時效為5年，請求車主給付最近5年的停車費用，共新台幣36萬5000元。

林姓車主抗辯，當年因車輛漏油，請汽車公司派人將車拖走，並無送修之意，不承認有維修車輛。

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承審法官認為，車輛所有權屬於林姓車主，保管本應由車主自行負責；所謂汽車漏油，至多不過為買賣契約瑕疵，或維修承攬契約問題，無從卸免車主的保管責任，不論車主是否有送修之意、車輛是否維修完畢，汽車公司已通知取回，車主即無權以車輛占用他人空間。

法官認為，車主經汽車公司多次通知領回車輛卻不處理，持續將車停在服務廠，占用服務廠使用空間，侵害汽車公司利益；汽車公司以每日200元計算費用與常情無違，日前判車主應給付汽車公司36萬5000元。可上訴。（編輯：張銘坤）1101231