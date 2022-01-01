6旬男登山突感胸悶不適 警消搶救後不治

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家住台中市沙鹿區的廖姓男子1日上午隨隊到和平區攀登馬崙山，途中廖男突然感到胸悶不適，隨即出現嘔吐狀況，昏迷失去呼吸、心跳，救護人員獲報馳援，急救後廖男仍未恢復生命跡象，到院前死亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）64歲廖姓男子等17人的登山隊伍，今天攀登台中市和平區馬崙山，途中廖男因胸悶、嘔吐，失去意識，經救護人員急救未恢復呼吸心跳，送醫到院前死亡。

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警方初步調查，家住台中市沙鹿區的廖男，上午跟隨登山隊到和平區要攀登馬崙山，未料一行人走到馬崙山4.6公里處時，廖男突然感到身體胸悶不適，隨即出現嘔吐狀況，昏迷失去呼吸、心跳，隊友趕忙報案請求協助。

台中市消防局獲報，有登山客在馬崙山4.6公里處失去呼吸心跳，立刻派員前往救援，救護人員接觸到患者後為他急救，廖男仍無生命徵象，立刻往登山口移動並送醫，但他在到院前就死亡。警方將報請檢察官相驗，釐清死因。（編輯：黃世雅）1110101