台中女與美籍男撿440公斤漂流木 涉侵占罪送辦

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台中31歲黃姓女子與32歲美籍男性友人3日開車到花蓮溪出海口撿漂流木，稱要燒柴使用，但因縣府開放撿拾時間已過，遭海巡署東部分署第一二岸巡隊查獲送辦。（海巡署東部分署第一二岸巡隊）中央社記者張祈傳真 111年1月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）台中31歲黃姓女子與32歲美籍男性友人3日開車到花蓮溪出海口撿漂流木燒柴使用，共440公斤。因縣府開放撿拾時間已過，2人涉及非法撿拾，海巡人員訊後依侵占罪移送偵辦。

海巡署東部分署第一二岸巡隊參謀主任周炳全今天接受媒體聯訪指出，南濱守望哨執勤人員3日下午執行海面岸際偵蒐勤務時，發現花蓮溪口北岸疑有民眾非法撿拾漂流木，立即通報司法小隊前往現場查緝。

周炳全表示，當場查獲31歲黃姓女子、32歲美籍男性友人及1輛裝滿漂流木的廂型車，隨即通報林務局花蓮林管處、保安警察第七總隊第九大隊花蓮分隊協助。

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黃姓女子向海巡人員表示，2人住在花蓮，撿漂流木燒柴使用，不知道已經違法。周炳全指出，漂流木經秤重共計440公斤，2人經偵訊後，依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。

第一二岸巡隊呼籲，岸際漂流木為國有財產，除地方政府公告開放撿拾區域、時間及條件外，未經許可不得任意撿拾，民眾若於岸際發現任何不法情事，可撥打「118」海巡署服務專線通報。（編輯：郭諭儒）1110104